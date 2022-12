Mechanika vytáhl český dakarský tým ze školní lavice. O jméno pro závodní speciál se postaraly slepice

První změnou je to, že se její tým Czech Samurais rozrostl. Do týmu přibyl pilot Ondřej Martinec, který v kategorii Classic pojede s Toyotou Land Cruiser. „Dakarské prostředí pro mě není úplně cizí. V letech 2019 a 2020 jsem byl na rallye jako divák. V roce 2022 jsem pak dělal podporu jednomu týmu a teď jsem se rozhodl, že si to chci odjet sám," shrnuje nováček.