Kopecký ovládl první etapu Barum rallye a má desátý český titul

Až do šesté erzety bojoval o vítězství i Erik Cais. V předposledním dnešním měřeném testu měl ale defekt, ztratil 81 sekund a klesl do druhé desítky průběžného pořadí. "Byla to moje chyba, byl jsem moc rychlý," uvedl čtyřiadvacetiletý pilot v cíli testu a omluvil se týmu. "V neděli budeme ale bojovat a uděláme vše, abychom se posunuli vpřed. Teď jsem zklamaný, ale tohle je motorsport. Chyby k tomu patří," řekl Cais.

K ideálnímu výkonu se nedokázal přiblížit ani Filip Mareš. Další z adeptů na přední umístění letos startuje převážně v kontinentálním šampionátu. V okolí Zlína ale dnes od rána ztrácel. "Očividně to není můj den, jsme mimo tempo. Beru to na sebe, někdy to tak je. Do cíle je ale pořád daleko. Nebudu stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko," uvedl Mareš v průběhu první etapy. "V neděli to bude ještě dlouhé, stále jsem ve hře," dodal.