„Jsem zase mezi nimi, mezi špičkou. Ukázal jsem, že umím jezdit rychle. Dneska byla speciálka opravdu tvrdá, hodně písková. Ze začátku se jelo po měkkém písku, bylo to rozbité jako prase. Startoval jsem ze čtyřicátého místa, takže trať byla hodně rozsekaná. Jsem šťastný, že jsem se posunul. Dřu a makám, doufám, že se to zúročí," řekl.

Další motorkář Jan Brabec dojel 24. a je dvacátý. Milan Engel pak 31. a druhý v kategorii Original by Motul vypsané pro jezdce bez asistence. Etapu vyhrál Španěl Barreda.

"Dnes to není žádný extra výsledek, ale co se dá dělat. Je aspoň dobré, že nemáme problémy. Ale doufal jsem, že tyto etapy nebudou. Byl to jen takový rychlý přejezd. Nic záživného, žádný prostor pro nás s navigací. Nejsme schopni být konkurenceschopní, soupeři nás předjíždějí, nestačím jim a ani se jich neudržím. Víc ze sebe nevyndáme, tak doufejme, že přijde něco dál, kde dostaneme prostor se předvést," uvedl Prokop.