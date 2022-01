„Dakar jsem jel od roku 1991 až do roku 2005 asi dvanáctkrát. Pak jsem dělal tady ve Frenštátě u Lopraisů šéfmechanika. Karla jsem znal od jeho čtyřiadvaceti let. Byl v Tatře zkušební řidič, já ucho, učeň," vzpomínal Sklenovský.

Parťáka z kabiny i dílny viděl naposledy v létě. „Když měl vernisáž ve Frýdku-Místku. Věděl jsem, že nebyl stoprocentně zdravý, měl své neduhy, ale on o tom nemluvil. Nikdy. Byl v pohodě. Proto pro mě ta zpráva byla šok. Že je v nemocnici, to jsem věděl, ale že to dopadne fatálně, to vůbec," povzdychl si Sklenovský.