Vždycky se chtěl pouštní soutěže zúčastnit, miloval automobilové bestie z osmdesátých a devadesátých let. Proto původně Čábela plánoval vyrazit do Dakaru ve speciálu Matra Murena. Nakonec však usedne do vozu Mercedes G500. „Stavbu Matry jsem musel zastavit v září, protože bychom to nestihli. Pojedeme s ní v příštím roce. Podobné auto tam ani letos nejede," prohlásil Čábela, který si stanovil plán, jak by mělo jeho vystoupení na Dakaru vypadat. „Cílem je, abychom soutěž dokončili se ctí. A hlavně prožili historickou myšlenku Dakaru," dodal zkušený závodník z týmu Moto Racing Group.

Po boku bude mít zpěvačku Olgu Lounovou. S ní se na dakar připravoval letos na rallye veteránů, trénovali hlavně navigaci, která bude jednou z klíčových věcí. „Pro navigátory to bude velká řehole. Pojede se prakticky na slepou mapu a na azimuty. Výhodné to bude pro staré mazáky, kteří systém znají. Ještě v posledních dnech roku jsme s Olgou koukali podrobně na počítači na některé etapy a projížděli vše virtuálně," popisoval Čábela, který populární zpěvačku a nadšenkyni do motorsportu oslovil s vidinou účasti na Dakaru.

Foto: MRG Zpěvačka Olga Lounová se představí na slavném dakaru jako navigátorka.Foto : MRG

„Olga má výhodu v tom, že je chytrá holka a hodně jí to pálí. Umí skvěle reagovat a improvizovat. Když jsme poprvé spolu absolvovali rallye, relativně hned měla o navigování jasno," popisoval Čábela, který slíbil, že se parťačce nebude do navigace plést. "Musí si najít vlastní systém, aby se naučila rychle a spolehlivě reagovat."

Foto: MRG Martin Čábela se pohybuje v motorsportu čtyřicet let. Za sebou má rallye, rallyecross, zkušenosti sbíral na motorce i okruzích, závodil i do vrchu. Teď se předvede na slavném Dakaru.Foto : MRG

Čábela se těší na duny a písek. „Do pouště jezdím třikrát za rok, ale hlavně na motorce. Je to hodně o umění číst písek," konstatoval úspěšný podnikatel. „Zároveň si myslím, že organizátoři nás nepustí do terénu, které by byly extrémní. Proto je důležité se v autě chovat rozumně, nepálit to hlava nehlava. Pohlídat si, abychom nenajeli na větší šutr a neztráceli minuty s defektem."

Jako pilot na trase určitě využije svých bohatých zkušeností. Řadu závodů i vyhrál, ale dobře ví, že Dakar bude unikátní zkušeností. „Já tyhle věci dělám pro sebe, pro svůj zážitek. Ani nevím, co by se dalo vyzdvihnout z mé kariéry. Netuším, kolikrát jsem co vyhrál. Mě baví okamžik, vyhrát v ten den. Nedělám to kvůli prezentaci na sociálních sítích."