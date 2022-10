Macík s novým speciálem boduje v Maroku. Čeněk jede kudlu

Macíkova posádka určité momenty zažívá zcela poprvé, přesto je dokáže operativně řešit. Jízdu českých závodníků zatím neohrozily proražené pneumatiky, poztrácené nářadí, zákeřné duny ani navigační triky. Mechanici po několika perných nočních směnách, kdy postupně odhalili a napravili slabá místa nového vozu, konečně zvolňují. Tým postupně získává představu, co všechno jeho nový kamion sestrojený pro Dakar 2023 dokáže. A z dosavadních poznatků začíná mít radost... Do konce závodu zbývají dvě poslední etapy.

„Dojeli jsme do cíle a jsme plní dojmů. Byla to dakarská trať se vším všudy. Prorazili jsme dvě gumy, sem tam něco odpadlo. Zjistil jsem také, že mám sedadlo, ve kterém při každém výkyvu dostanu facku. Těsně před odjezdem do Maroka jsem viděl dokument o tom, jak při nárazu do hlavy odumírají neurony. Myslím, že mi jich po téhle jízdě zbyde tak 5," řekl po etapě navigátor František Tomášek.