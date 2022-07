Macík v liazce veze bronz z Baja Aragon

„Těšili jsme se na Frantu v akci. Jeli jsme úplně novou trasu a od začátku nasadili tempo," popisuje Martin Macík. Během soboty posádka absolvovala v rámci Baja Aragon dvě etapy. V první sobotní části ale liazku zbrzdil jeden z kamenů na trati, který trefil vodní pumpu sedlčanského speciálu. Posádka musela zastavit a pustit se do opravy, vyměnit zničený díl a doplnit vodu. Neplánovaná zastávka si vyžádala asi 90minutové zpoždění. Následovala stíhací jízda do cíle první sobotní etapy, během které se závodníkům dařilo ztrátu postupně stahovat. Sedlčanská posádka následně zabojovala také v druhé sobotní speciálce.

„To už byl opravdu masakr, všechny jsme předjeli, ale posledních 70 kilometrů, z celkových 230, už fungovaly na převodovce jen dva kvalty. V kabině jsme měli přes 50 stupňů. Ale do cíle jsme přiletěli jako nejrychlejší. Druhému kamionu jsme dali 7 minut a třetí v pořadí ještě není v cíli. Jsme přehřátí, já jsem si ještě o volantovku ukopnul koleno. Franta nám dává zabrat, proti novým autům je to rozdíl," hlásil Macík po sobotním příjezdu do bivaku. „Za mě spokojenost. V autě jsme dneska seděli 12 hodin a ujeli 428 kilometrů," pochvaloval si drsný trénink na Dakar 2023.

Během druhého víkendového dne na posádku čekala další porce ostrých 160 kilometrů. A také další etapové vítězství. Týmoví mechanici přes noc Frantu znova vyladili do perfektní kondice, práci končili až nad ránem. A i když byla závěrečná část závodu příliš krátká na to, aby bylo možné stáhnout časový náskok dvou nejrychlejších soupeřů, přinesla i poslední etapa posádce další cenné závodní kilometry a možnost prověřit souhru v kabině.

„Bylo to jako s Frantou za mlada. Na to, že před startem neprošel žádnou zásadní renovací, jen jsme ho trochu pošolichali, držel se statečně. Je to tank. I dneska jsme se pěkně projeli, i když velká část trati byla dost prašná," říká Macík, který si připomněl, jak bolí ruka při řízení bez automatické převodovky, na kterou je už několik let zvyklý. V celkovém pořadí Baja Aragon nakonec vybojoval sedlčanský retro speciál 3. místo. Upřímná gratulace míří k Jaroslavu Valtrovi, který ve voze postaveném týmem MM Technology španělský závod v kamionové sekci vyhrál.