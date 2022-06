Od soumraku do úsvitu! Jak mistr světa potírá bolístky nové rakety?

„Baví mě, že se mohu podílet na vývoji týmu. Je to důvod, proč mě těší být součástí týmu, byť už Škoda Motorsport nejezdí závody. Je to tvrdá práce. Někdy se neshodneme. Ale vždy se vše směřuje tak, aby šel vývoj dopředu. A upřímně se nemohu dočkat, až se auto ukáže na trati při soutěži," říkal Jan Kopecký při světové premiéře nového vozu z mladoboleslavských továrních dílen.

„Já jezdil především asfalt, který je mi nejbližší. Ale svezl jsem se i na šotolině. A dokonce na sněhu. V březnu jsme byli na jihu Čech a místo krásného počasí napadlo půl metru sněhu, takže to bylo zajímavé," popisuje s úsměvem nečekanou situaci.

„Když vezmu historii od dvoulitru tak nejhorší prototyp byl právě dvoulitr, protože tým neměl tolik zkušeností," přemítá Kopecký. „Tehdy jsme vstupovali do testování po éře Fabie WRC, ale to bylo totálně odlišné auto než dvoulitr. Poslední prototoyp, Fabia RS, fungoval nejlépe," porovnává Kopecký.

Jak testy probíhaly? „Není důležité najezdit miliardu kilometrů bezúčelně. Všechny testy, pokud to šlo, jsme se snažili vůz zdokonalovat. Nájezd kilometrů se nemění, to je podobné. Hlavně se nesmí potírat bolístky a skrývat problémy. Ty se musí řešit," vysvětluje Kopecký a popisuje, že na vývoji se bez přehánění dřelo od úsvitu do soumraku.