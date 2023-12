Podmol upřímně o tom, kolik ho stojí Dakar a co mu kazí chuť k motorsportu

„Díky tomu, že jsem měl fajn freestyle sezonu, dokážu Dakar utáhnout dál. Jenže rallye disciplína je finančně náročná, musí se dělat na sto procent, aby to stálo za to. A já to nějak nezvládám, což pociťuji i letos, že partneři a lidi, kteří mi přislíbili nějakou podporu a pomoc, tak to najednou tři týdny před Dakarem tak není. To mě dohání do situace, že mi to kazí chuť v k motorsportu, což nechci,“ upřímně vypráví ve videoreportáži Sport.cz.