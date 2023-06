Příští ročník Rallye Dakar odstartuje na začátku ledna i s řadou novinek

"Stejně jako v minulém ročníku vybudujeme u startu velký kemp, který ale tentokrát nebude písečný, ale ve skalách. Letos měl i přes původní obavy některých velký úspěch a navíc to bylo praktické s ohledem na logistiku. Proto jsme se rozhodli, že to zopakujeme," řekl ředitel rallye David Castera na dnešní prezentaci Dakaru 2024 v Horoměřicích u Prahy.

"Docela se na to těším," řekl Martin Macík, který letos obsadil druhé místo mezi kamiony. Uvítal by ale více etap. "Jen dvanáct etap a start posunutý na 5. ledna jsou negativa. Na druhou stranu by mělo být 60 procent tras nových a tři kompletně nové etapy. Na konci navíc velmi těžké etapy, na což se těším," uvedl člen týmu MM Technology.

Avizovanou náročnou trať kvitoval i aktuálně nejlepší český automobilový jezdec na Dakaru Martin Prokop. "Jsem rád, že drží koncept z letoška, pojede se 14 dní a závěrečné etapy jsou náročné. Tam se bude rozhodovat. Jsem také rád, že opět jedeme do Empty Quarter (poušť Rub al-Chálí) a že tam budeme v půlce rallye. Navíc to vypadá, že tam budeme dlouho," řekl ČTK Prokop, který letos obsadil 6. místo.

Castera dnes v Česku oficiálně potvrdil, že Dakar se i v dalších letech pojede v Saudské Arábii. "Podepsali jsme smlouvu do roku 2029. Neznamená to, že se pojede jen tam, ale Saudská Arábie bude součástí rallye. Je potřeba říct, že Saúdové jsou finančními partnery Dakaru a kdyby jich nebylo, rallye by již neexistovala," přiznal Castera. Naznačil ale, že trať by v příštích letech měla zavítat i do sousedních zemí. "Už jsme zahájili jednání. Nejde ale, abychom tam jeli jen na jeden dva dny, je potřeba tam trať posunout na čtyři pět etap," podotkl.