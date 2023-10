Nechtěl koukat jen na tabletu, a tak se Vojtěch po třech letech vrátil do rallye

„Zažíváme všechno. Něco dobře, něco bohužel. Je to super těžký závod, protože to počasí výrazně zamotalo a na trati je neuvěřitelného bláta. Člověk pak těžko odhaduje, kde je kolik bordelu, kde to musí prodat a kde to docela jde,“ vyprávěl v průběhu klání.

„Jen nevychytaná byla Praha. Kulisa Hradu byla dobrá, ale bylo to špatně načasované. Pak jsme se přesouvali v zácpách, Pražáci nakrklí, protože my kličkujeme, musíme být na erzetě včas a vypadá to, že tam spálíme spojky. V Argentině jsme jednou letěli z Cordoby do Buenos Aires jen kvůli superpeciálce. Na světě to takto roztahávají, ale není to nic super. Ve čtvrtek jsme jeli 300 kilometrů v autě a jen 12 závodních s helmou na hlavě.“