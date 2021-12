Silvestr před Dakarem? Přípitek nealko pivem a půjdeme spát, má jasno Michek

Poslední úpravy provedli motocykloví jezdci Martin Michek a Milan Engel na svých strojích, zaměřili se hlavně na tlumiče. V sobotu je čeká na Dakarské rallye přejezd do Hailu, kde se uskuteční první etapa, která bude měřit 19 ostrých kilometrů. Po ní však na závodníky z týmu ORION – Moto Racing Group čeká 600 kilometrový přejezd do bivaku. „Bude to náročné hned od začátku. Silvestra moc slavit nebudeme, jen si přiťukneme nealkoholickým pivem a půjdeme spát, abychom byli fit," prohlásil Michek, který do sobotní úvodní etapy odstartuje mezi elitními závodníky.

Silvestr na Dakaru? Přiťuknout a v deset spát, prozrazuje motocyklista Martin Michek Video : Orion Moto Racing Group

Článek Čeští jezdci z týmu ORION – MRG si na oficiální start počkají. Rozjíždět se do zahajovací etapy bude totiž v opačném pořadí. Michek má startovní číslo 10, Engel zase 21. Oba tak vyjedou jako jedni z posledních, navíc mezi továrními týmy. A oba s dobrým pocitem po dosavadním průběhu. „Absolvovali jsme dvakrát shakedown, ladili jsme hlavně tlumiče. Jelo se mi dobře, měl jsem z motorky skvělý pocit," hlásil Engel ze Saúdské Arábie. „Vylepšujeme vše na maximum, abychom na první etapu byli připravení," konstatoval Michek. Rallye Odešel Monsieur Dakar. Je to pro nás velká rána, smutní Aleš Loprais Technické přejímky tým ORION – MRG zvládl v rekordně krátkém čase. Teď už je se závodníci maximálně soustředí na první etapu. „Organizátoři nám ukázali trať a tvrdili, že na ní bude hodně písku. To nás příjemně překvapilo. Čekali jsme, že tam bude více kamení, které je nebezpečné," tvrdil Engel. Foto: Orion Moto Racing Group Motocyklista Milan Engel v 5. etapě loňského ročníku Rallye DakarFoto : Orion Moto Racing Group Ten s týmem oslaví příchod nového roku. „Bude to pro mě jedna z posledních možností, jak být v bivaku více s mým týmem. Pak už kontakt nebude takový, budu se soustředit sám na sebe," dodal závodník, který Dakar pojede v kategorii bez asistence. Atmosféru v celém bivaku pochopitelně narušila smutná zpráva o úmrtí Karla Lopraise, legendárního pilota kamionu a šestinásobného vítěze největší dálkové rallye. „Dosáhl toho mnoho a motivoval hodně lidí k motorsportu, fanoušci ho milovali. Doufám, že bude držet ochranou ruku nad všemi závodníky," konstatoval Michek. Navigátorka Olga Lounová bude mít na Dakaru i pračku. Další nutností jsou salámyVideo : Sport.cz Smutný byl pochopitelně i jeho český parťák. „Velice mě to mrzí, pořád je pro mě vzorem. Je to první člověk, který nám dal do hlavy slovo Dakar. Nevím, co k tomu víc říct. Jsme přece na Dakaru, měl tady s námi být," doplnil Engel. Program a výsledky Rallye Dakar 2022 najdete zde>>> Rallye Zemřel Karel Loprais, legenda Dakaru

