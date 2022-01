Telenovela na Dakaru! Málem se poprali, nakonec vykouřili indiánskou dýmku míru

Ještě v úterý by se dusno mezi týmy dalo krájet. Martin Macík z Big Shock! Racing obvinil Chilana Ignacia Casaleho, který závodí za českou stáj Tatra Buggyra Racing, že ho na trati brzdil a přišel tak kvůli němu o vítězství v etapě.

Casaleho tým nesouhlasil a zveřejnil záběry z kabiny, aby své tvrzení doložil. Chilan pak vypověděl, že Čech v cíli přišel k jeho kamionu a „začal jako blázen mlátit do jeho dveří a zkoušel se prát," což považuje za nesportovní.

„Potkali jsme Ignácia, který to zakopal. Myslím, že vůbec nemělo smysl nad ničím přemýšlet. Zastavili jsme, vytáhli ho a pokračovali dál. Myslím, že Šiky byl štěstím bez sebe, že někdo zastavil, že nemusel kopat," popsal Macík.

Příště do toho jdeme znova!

„Jsme v cíli Dakaru a máme 2. místo v etapě. A druhé letošní pódium. Bylo to drsných posledních 160 kilometrů přes rozbitá řečiště. Celý letošní Dakar byl náročný. Ale zvládli jsme ho a jsme v pořádku v cíli," oddechl si Macík a děkoval všem ve svém okolí i fanouškům.

„Jeli jsme na maximum a stálo to za to. Příště do toho jdeme znova. Víme, na čem zapracovat. Už teď chystáme další ročník a chceme v rámci MM Technology stavět nové kamiony. Navíc zásoba historek pro akce Posedlí Dakarem je teď obrovská, myslím, že fanouškům ani nestihneme všechno odvyprávět," těší se Macík.