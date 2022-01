Už se poprali? Casale reaguje na obvinění Macíka: Nelži svým fanouškům

Až by se chtělo říct, že co by to bylo za opravdový Dakar, kdyby se na něm do sebe nepustily dva české týmy. Víc než týden vládlo na rallye příměří, jenže po deváté etapě si ostrá slova vyměňují Martin Macík a Chilan Ignacio Casale, který závodí za českou stáj Tatra Buggyra Racing.

Palubní mechanik Tomáš Šikola k incidentu s Martinem MacíkemVideo : Facebook Buggyra Racing

