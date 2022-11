Valtr se vrací do Buggyry, s kamionem Tatra pojede Dakar

Valtr má nadále vlastní soukromý tým, pod jehož hlavičkou by měl jet Dakar s kamionem Iveco mladší syn Martin. Starší syn Jaroslav usedne do posádky Aleše Lopraise. "Myslím si, že Dakar bude zajímavý a jako rodina se pobavíme. Už teď se hecujeme a sázíme, určitě to bude zábava," uvedl Valtr, který počítá s tím, že mu mladší syn bude "krýt" záda. Domluven na spolupráci je i s Lopraisem. "Oba jsme připraveni si pomoct v případě problému," řekl.