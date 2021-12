Velká výzva a poslední test před Dakarem i s Francouzem

Důležitá prověrka. A zároveň první oficiální představení Buggyra Academy v off-roadovém světě. „Že se dva roky po vzniku akademie Téo chystá na svůj premiérový Dakar a Aliyyah s Yasmeen čeká první start za rok, je asi důkazem, že to neděláme špatně," pochvaluje si šéf týmu Martin Koloc.

Výsledky teď nebudou zdaleka nejpodstatnější. „Hlavně zdravě nabuzený Téo se bude muset krotit, proto jsme mu jako navigátora dodali Josefa Kalinu, který mu vysvětlí, že na Dakaru může uspět jenom ten, kdo dojede. Stejné to bude i v případě obou holek. Výsledkově nic neočekáváme, jedná se o zahájení dlouhodobého projektu," avizuje Koloc.

Zatímco Calveta bude usměrňovat trojnásobný dakarský vítěz Josef Kalina, Aliyyah a Yasmeen Kolocovy podpoří velezkušení navigátoři Xavier Panseri a Stéphane Duple. „Trochu neskromně si troufám tvrdit, že pokud dva mimořádně úspěšní navigátoři souhlasí, že budou pracovat se dvěma sedmnáctiletými holkami, asi to něco vypovídá o úrovni projektu Buggyra Academy. Oba jsou skvělí profíci, berou to jako výzvu, absolutně neřeší výsledek, který s největší pravděpodobností nebude odpovídat jejich profesnímu renomé," říká spokojeně Koloc, který považuje angažmá navigátorů za velký diplomatický úspěch. „Rallye Hail by naše spolupráce rozhodně neměla končit, protože dáváme dohromady posádky na nový FIA World Rallye Championship."