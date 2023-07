Vstup do Bohemia rallye zvládl nejlepe Stříteský, Pech je druhý

"Sosnová už oproti minulosti nemá se závoděním tolik společného. Už je to okruhovo-motokárové závodění a cítím, že například Dominik Stříteský je tam opravdu hodně dobrý, protože má za sebou motokárovou minulost. A ví, jak tam trať využít," řekl Pech ČTK už před startem erzety. Třiadvacetiletý jezdec jeho slova v podvečer potvrdil. "Z mého pohledu to nebylo nic moc. Párkrát mi to uklouzlo a čas nebude nic moc. Na první vložku ale dobré," řekl Pech po absolvování 5,52 km dlouhého úseku.