Zdrcený Loprais o smrtelné nehodě diváka: Potáhne se to v životě se mnou

Byl to den, o kterém si původně myslel, že mu na trati pomáhali andělé. Že i díky nim se vyhnul potížím v rozbahněné řece a že v den svých 43. narozenin navýšil náskok v čele kategorie kamionů, což bral za krásný dárek. Když už se ale Aleš Loprais chystal jít večer spát, přišli za ním pořadatelé, aby mu zvěstovali tragickou zprávu, že po střetu s jeho kamionem zemřel na trati 69letý italský divák. „Chtěl bych vyjádřit soustrast jeho rodině, mrzí mě to a potáhne se to se mnou v životě," řekl Loprais ve středu ráno.

Foto: Flickr Aleše Lopraise Aleš Loprais na Rallye Dakar 2023Foto : Flickr Aleše Lopraise

Článek Záběry z osudného okamžiku se v úterý večer začaly šířit po sociálních sítích. A dokazují, že italský příznivec fotil za horizontem duny, tedy na nejnebezpečnějším možném místě. Posádka přijíždějícího vozu ho totiž absolutně nemůže vidět. Také proto mezi závodníky platí základní pravidlo, že když někdo zůstane viset s vozem za dunou, okamžitě jeden z členů posádky vyběhne na horizont, aby blížící se piloty znamením varoval. Tady ale Loprais netušil nic. „Nikdo z nás o tom v kabině nevěděl. Ale vyhasl lidský život a vlastně mým přičiněním, protože já jsem točil kolečkem," říkal evidentně zdrcený Loprais. https://www.facebook.com/Dakarcolombiain/videos/530596782367538/ Dakar se sice odehrává na velkých pláních a v poušti, nicméně v Saúdské Arábii se v dunových polích objevuje spousta fanoušků. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. „Jsem si stoprocentně jistý, že posádka Aleše Lopraise nemohla toho člověka vidět. Byli jsme na dunách, kde je strašně moc diváků, chovají se naprosto neukázněně. Lezou za duny, zaparkují tam i auto. My je odtud vyháněli, ale je to marné. Pokud pak ten člověk je za dunou a přímo ve stopě, jsou následky střetu fatální," popisoval ze Saúdské Arábie Miloslav Janeček na svém facebookovém profilu Dakar mobilem. On sám je závodník a někdejší startující na Dakaru. https://www.facebook.com/AlesLopraisDakarLive/videos/559134645827709/ Je jisté, že kdyby Loprais o střetu věděl, okamžitě zastaví. Tak velí pravidla i slušnost. Jenže tím, jak kamion letí po duně vzhůru a skočí, tak pilot ani zbytek v kabině nemohou vidět, co se děje pod nimi. Muž pak dle videa po srážce vstal a komunikoval. „Dvě až tři hodiny poté se mu udělalo nevolno a při transportu do nemocnice dostal infarkt," uvedl Loprais. Zda bude v rallye, ve které v kategorii kamionů vede, pokračovat, neuvedl. Odstartovat do erzety má v 11:05 českého času. Rallye Slavná Rallye Dakar je v plném proudu. Sledujte program, jednotlivé etapy i účast Čechů