Suverénní Verstapen je zpět. Jednoznačně vyhrál kvalifikaci na závod v Japonsku

„Singapur byl špatný, ale je to pro nás už minulost. Tady jsem od začátku cítil, že to bude dobrý víkend. A zatím je. Vyhrát kvalifikaci je fantastické,“ říkal Max Verstappen.

Ne, muselo by se stát nejspíš něco hodně zlého, aby optimistou nezůstal i po nedělní Velké ceně. Náskok šesti deseti v kvalifikaci je obří, však také po projetí posledního kvalifikačního kola ve sluchátkách od svého týmu pochvalně slyšel: „Byl to výjimečné, opravdu výjimečné.“ Jen pro představu - jeho týmový parťák z Red Bullu Sergio Pérez na něj ztratil skoro osm desetin a je „až“ pátý.

„Je to náročný okruh a i malá chyba znamená velkou ztrátu. Druhá a třetí příčka jsou pro nás skvělé a ukazují, že jsme tady rychlí. Max opět odvedl skvělou práci, ale my mu to zítra budeme chtít zkomplikovat,“ řekl třetí Lando Norris z McLarenu.