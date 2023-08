V roce 2008 mi ukradli titul, míní Massa. A chce po F1 a FIA desítky milionů eur jako odškodné

Byl to infarktový závěr sezony, kdy se na moment skutečně stal mistrem světa F1, aby mu titul nakonec v posledním kolem posunem o příčku výš vyfoukl Lewis Hamilton. Jenže ani po 15 letech se Felipe Massa nehodlá smířit se smutnou porážkou a rozhodl se zažalovat Mezinárodní automobilovou federaci FIA a vedení F1 za „spiknutí“ a žádá náhradu ušlých škod ve výši desítek milionů eur. Jeho právníci se opírají o to, že vedení obou organizací zamlčovala události o úmyslné nehodě Nelsona Piqueta z Velké ceny Singapuru. Kdyby se tak prý nestalo, Massa by titul v roce 2008 bezpečně získal.

Foto: Michaela Říhová, Právo Felipe Massa

Článek Právní kroky Brazilec Massa zvažoval už v dubnu, teď k nim podle agentury Reuters už skutečně došlo. Za vše mohou známé události ze Singapuru 2008, kdy Nelson Piquet jr. úmyslně havaroval a tím pomohl Fernandu Alonsovi onen závod vyhrát. Že šlo o zinscenovaný karambol se na veřejnost dostalo až o rok později. Jenže Bernie Ecclestone, někdejší boss F1, letos pro web F1-insider přiznal, že o událostech s tehdejším šéfem FIA Maxem Mosleyem dobře věděli. „Ale rozhodli jsme se prozatím nic nedělat. Chtěli jsme sport ochránit a zachránit ho před obrovským skandálem. Massu lituji. Byl ošizen o titul, který si zasloužil, zatímco Hamilton měl všechno štěstí na světě a později vyhrál svůj první titul," citovaly stránky Ecclestonea. A toho se chytil Massa. V Singapuru tehdy Lewis Hamilton dojel třetí a získal šest bodů, zatímco Massa po chybě v boxech mimo bodované příčky. Jenže kdyby tehdy šéfové zmíněných organizací jednali, závod by anulovali a na konci sezony by tak Massa s Hamiltonem neprohrál o jediný bod. O rok později ale už nešlo nic měnit, i proto nyní Brazilec nejspíš žádá "jen" finanční náhradu, nikoliv odebrání titulu Hamiltonovi. „Jednoduše řečeno, pan Massa je právoplatným mistrem světa z roku 2008 a F1 i FIA záměrně ignorovaly pochybení, které ho připravilo o titul. Pan Massa v této fázi není schopen plně vyčíslit své ztráty, ale odhaduje, že pravděpodobně přesáhnou desítky milionů eur. Tato částka nepokrývá vážné morální ztráty a ztráty pověsti, které pan Massa utrpěl," cituje Reuters osmistránkový dopis, který odešel na vedení FIA i F1. Foto: Michaela Říhová, Právo Felipe Massa v české pobočce Ferrari Londýnská právní kancelář Enyo Law pak přidává: „Massa se stal obětí spiknutí spáchaného jednotlivci na nejvyšší úrovni F1 společně s FIA a managementem F1." Onen dopis pak má být prvním formálním krokem před soudním řízením. FIA ani F1 zatím konkrétně nereagovaly. Pouze 92letý Ecclestone pro Reuters uvedl, že si nepamatuje, že by zmíněné věty, kdy vyřkl. „Rozhodně si nevzpomínám, že bych podobný rozhovor poskytoval." Nyní 42letý Massa už v dubnu řekl: „Pokud nejdůležitější lidé z F1 a FIA o všem věděli už v roce 2008 a nic neudělali, myslíte si, že to bylo fér? Není to fér."