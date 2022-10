ANTOŠOVA BŘITVA: Dvojí metr aneb Co vlastně dělá Plekanec špatně? Netaktický Jágr to neunesl

Všichni řeší, jak se Švrček v závěru vrhnul na Plekance, který se prát nechtěl a stejně dostal naloženo pěstmi. Začnu ale otázkou: Stalo by se to, kdyby předtím v zápase byly potrestány drobné fauly Plekance? Kdyby byl potrestán aspoň jeho zákrok na Orsavu, který s poraněným kolenem odkulhal z ledu? To byl prostě faul a rozhodčí stojící hned vedle nereaguje.

Na druhou stranu, co vlastně dělá Plekanec špatně? Provádí maximum, aby Kladnu, kterému se po výborném vstupu do sezony vůbec nedaří, zase začalo vyhrávat. Drobnými fauly chce získat výhodu a dostat se soupeři pod kůži.

Z mého pohledu je chyba u rozhodčích. Hradil s Kikou všechny zákroky viděli, jenže hru nechali plynout. Pak prostě hráči reagují tak, jako Švrček v závěru. Šlo o legální věc, kterou můžete udělat, pokud rozhodčí fauly netrestají. Jasně, Švrček měl v bitce přestat, jakmile Plekanec spadnul na led. Ale předtím kladenský Dotchin taky nepřestal, přestože Káňa už v bitce pokračovat nechtěl.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Kapitán Kladna Tomáš Plekanec.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Osobně si myslím, že je na čase, aby rozhodčí konečně začali pískat. Vždyť Pleky to po zápase řekl dobře: „Nebylo to odpískaný, tak to prostě faul nebyl." Má naprostou pravdu. Pokud budeme tolerovat drobné fauly hokejkou, hráči je budou dál používat a najednou se to zvrhne.

Jenže rozhodčí vnímají, že když je na ledě zrovna hráč Plekancova typu, který má kvality a třeba i mediální přínos pro celou extraligu, tak prostě přimhouří oko. Takhle to ale dělat nejde, přece nejde měřit dvojím metrem.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Rozhodčí René Hradil.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Čekal jsem, že se závěr v Olomouci zvrhne. Když jsou rozhodčí nečiní, tak Hanáci prostě museli reagovat. Co jsem ale nepochopil, je reakce trenérů Kladna. Proč Plekance v poslední minutě za rozhodnutého stavu 3:0 posílali na led, když museli vědět, jak jsou na něj domácí nastartovaní? Svého nejlepšího hráče (spolu s brankářem Brízgalou), přece na poslední minutu stáhnete, protože může dojít k odvetě. Tohle trenéři trochu podcenili.

(Ne)hrající majitel Jaromír Jágr po konci zápasu v útrobách stadionu nařkl olomouckého trenéra Jana Tomajka, že Švrčka poslal na Plekance úmyslně. Když mám říct svůj názor, tak Tomajko Švrčka na Plekance neposlal. Rozhodně ne 30 vteřin před koncem. To spíš hráči si to chtějí vyřídit sami, když vidí, že trest od sudích nepřichází.

Jaromír Jágr uvádí na pravou míru slova o konci kariéry. Naskočit do rozjetého vlaku je nejobtížnějšíVideo : Sport.cz

A k vyhrožování Jágra Tomajkovi, že se má Olomouc příště v Kladně na co těšit? Že se o to Jágr osobně postará? Je to totálně netaktický! Pokud chce Kladno hrát doma proti Olomouci tvrdě, tak to přece rozhodně nebude říkat dopředu. Protože rozhodčí se na to dopředu připraví a budou počínání Kladna bedlivě sledovat, jestli už to není za hranou pravidel.