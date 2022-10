ANTOŠOVA BŘITVA: Jágrův konec? Pro Kladno skvělá zpráva! Měl to udělat už po minulé sezoně

Historicky je Kladno vedle Litvínova organizací, které vychovaly nejvíc hráčů pro NHL. Byl bych rád, kdyby druhá část Jágrovy kariéry; ta manažersko-majitelská; byla hodně úspěšná. Aby klub znovu vrátil tam, kde kdysi byl, ale teď už tam není. To je jeho hlavní úkol do budoucna.

Jágr si začíná uvědomovat, že jeho návrat na led je hrozně složitý. Dlouho nehrál, vypadl z tempa a v jeho věku je comeback do zápasů hrozně bolestivý. Bohužel si myslím, že kariéru měl ukončit už po minulé sezoně, kdy byl ještě v plné síle. Aby to bylo s plnou reklamou a se vším, co k rozlučce patří. Asi cítíme ten rozdíl, když všichni dopředu vědí, že tohle je ten poslední zápas. Ta rozlučka by byla daleko silnější než ji udělat po půl roce od posledního odehraného utkání.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Majitel Rytířů Jaromír Jágr a trenér Jiří Burger na střídačce Kladna.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Strašně bych mu přál rozloučit se ještě jedním zápasem, ideálně při Winter Classic na Letenské pláni, pokud tedy na tuto akci v aktuální sezoně vůbec dojde. Nebo klidně v jiném zápase, ale aby opravdu šlo o loučení s legendárním hráčem, který dokázal hokejem proslavit Českou republiku a vyprodával zimáky.

Sám si pamatuju, jaké to bylo hrát v O2 areně ještě za Slavii, když jsme věděli, že do ní přijede Jágr s Kladnem. Bylo vyprodáno, pro všechny hráče i fanoušky to byly úžasné pocity.

Zamýšlel jsem se nad tím, jestli z Jágra v neděli nemluvila frustrace z prohry v Boleslavi. Nevím, jestli pro něj má smysl hrát v padesáti, a hlavně jestli je pro klub přínosem. Chápu, že když třeba osm hodin denně jako majitel řeší problémy se zimákem, hráči a další věci, je fakt složitý si udělat čas ještě na trénink. Fakt to není legace.

Proto si myslím, že jestli Jágr ještě naskočí, tak jen proto, aby se dal dohromady na Winter Classic, kdyby se nakonec hrálo. Že by ale zasáhl do běžných zápasů extraligy? Tomu nevěřím. I když chodí na led, musel by začít s opravdovou přípravou, shodit kila a připravit srdce na zátěž.

I liberecký sedmý zápas v sezoně došel do prodloužení a hráčům bych za to chtěl poděkovat. Dělají maximum, aby fanoušci dostávali za stejné peníze daleko víc. Teď vážně, je to fakt neuvěřitelný extraligový rekord, ani ze světa si nepamatuju, že by nějaký klub plichtil sedmkrát za sebou. Fakt neskutečný, to už snad nikdo nemůže zopakovat. V úterý hrají Bílí Tygři s Českými Budějovicemi a myslím, že ta jejich série skončí.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Trenér Patrik Augusta na střídačce hokejistů Liberce.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Kromě extraligy se v tuzemsku rozjely i další soutěže včetně Chance ligy. Jediný, kdo ještě nezačal, je Zlín. Ten je po sestupu z extraligy stále v lezní pauze. Nikdo tam nepochopil, že soutěž už začala. Sám jsem zvědavý, jak dlouho budou ve Zlíně ještě spát, než přijdou na to, že už se hraje.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Trenér hokejistů Zlína Rostislav Vlach (uprostřed).Foto : Dalibor Glück, ČTK

Předposlední místo v tabulce po všech těch řečech, které v klubu po sestupu vedli, musí být pro zlínské fanoušky obrovské zklamání. Je pro mě nepochopitelné, co se ve Zlíně, který má v kádru zkušené Honejska, Köhlera a další, děje. Mají skvělého trenéra Rosťu Vlacha a stejně jsou v takovém průšvihu... Přijde mi až trapné, kde se Zlín pohybuje.