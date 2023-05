ECHO BUNDESLIGY: Dortmund měl kopat penaltu, fakt nechápu. O titul jako na houpačce

Je tam VAR, za mě stoprocentní faul. Faulující hráč možná podklouzl, ale vzal Adeyemiho zezadu, mělo se pískat. Asi 99 procent lidí v Německu to vidělo stejně jako já, na druhou stranu zazněla kritika, že i bez tohoto momentu měla Borussia vyhrát. Boj i titul je jako na houpačce, Bayern a Dortmund se na prvním místě střídají a vypadá to, že se rozhodne v posledním kole.

O dalším víkendu nás čeká přímý souboj o čtvrté místo a tedy vstupenku do Ligy mistrů mezi Freiburgem a Lipskem. Pro mě je fenoménem Freiburg, je to ukázkový klub, jak se dá dělat za menší budget výborný fotbal. Loni byli ve finále poháru, letos zatím v semifinále a mají šanci dostat se do Champions League. Ostatní týmy na čele na to mají finance a podmínky, ale před Freiburgem klobouk dolů. Vše je ale samozřejmě otevřené. Třetí Union Berlín a čtvrtý Freiburg mají 56 bodů, páté Lipsko 54.