ECHO BUNDESLIGY: Dortmund si titul po kolapsu nezaslouží. Druholigové derby bude mít grády

„Chce vůbec někdo titul? Oba největší favorité v sobotu jen remizovali. Na vedoucím Bayernu bylo vidět zklamání, které si přenesl z prohraného prologu čtvrtfinále Ligy mistrů s Manchesterem City. Mnichované šli do vedení, ale na výhru to nestačilo, protože narazili na soupeře ve formě. Hoffenheim třikrát za sebou vyhrál, dostal se z nejhoršího a i proti Bayernu působil v pohodě a disciplinovaně. Andrej Kramarič vyrovnal a kdyby jeho tým měl víc kvality ve finální fázi, klidně si mohl odvézt tři body.

Bayern proti Hoffenheimu často srážela pomalá rozehrávka a Serge Gnabry se svojí šancí na konci naložil mizerně. Remíza 1:1 může mrzet i trenéra Tuchela, jenž je v Mnichově teprve od březnové reprezentační přestávky. Tým dobře zná, ale problém je, že nemá moc času předat mu svoje představy o fotbale. Hrají dva zápasy týdně a moc se toho nedá stihnout.

The table after matchday 28 ✔️#MiaSanMia pic.twitter.com/gyEmgcAkmK — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 17, 2023

Sešlo se toho víc. Mané se Saném se poprali v kabině, na brankáře Sommera není takový spoleh jako na rekonvalescenta Neuera a hroťák Eric Maxim Choupo-Moting má do kvalit supermana Lewandowského, jenž Bayern táhl řadu sezon, hodně daleko.

Koho by napadlo, že Dortmund nevyužije dalšího zakolísání Bayernu a nevyhraje ve Stuttgartu? Borussia po první půli vedla 2:0 a po vyloučení Konstantinose Mavropanose hrála přesilovku. Nakonec z toho byl jeden z nejlepších zápasů, které jsem za poslední dobu viděl. Co akce, to šance. Šest gólů a nádherná show!

Je nesporné, že si to Dortmund měl v pohodě pohlídat a zvítězit. Stuttgart sice ve druhém poločase dokázal dvoubrankové manko vymazat, ale v nastavení se trefil Giovanni Reyna. Nechápu, že Borussia vedení neudržela. Vlastně chápu, protože čtyři nebo pět dortmundských hráčů laxně zůstalo po ztrátě vpředu a nechalo v tom ostatní vykoupat. Vyrovnávací gól od oslabeného protivníka v 97. minutě... Za tohle si Dortmund titul nezaslouží.

Zato Stuttgart se mi líbí, statečně se pere o záchranu. Nový trenér Sebastian Hoeness tým zvedl a věřím, že se VfB zachrání. Hodně důležitá bude páteční bitva Stuttgartu v Augsburgu: vítěz si hodně polepší. Když je řeč o Augsburgu, musím zmínit jeho brankáře Tomáše Koubka, jenž si zachytal poprvé od loňského října. Ze zápasu s Lipskem si Augsburg zasloužil aspoň bod, ale nedá se nic dělat. Pokud by příště porazil Stuttgart, byl by v klidu.

Týmy ze spodku tabulky se hodně snaží, nikdo nechce spadnout. Včetně patnácté Bochumi, která zatím drží poslední bezpečnou pozici a v neděli remizovala 1:1 s třetím Unionem Berlín. Ten byl v první půli jasně lepší a dostal se do vedení, jenže pak přišel o vyloučeného obránce Paula Jaeckela a začal mít problémy. Smolařem dne byl Kevin Behrens, jemuž stačilo hlavou trefit odkrytou branku. Mnohem těžší bylo v takové situaci minout – a přesně to se útočníkovi Unionu „povedlo".

Jsem moc zvědavý, které dva kluby sestoupí přímo a kdo půjde do ošidné baráže. Dlouho bylo poslední Schalke, ovšem teď jde nahoru a o víkendu smetlo Herthu 5:2. Tyhle tři body můžou na cestě za záchranou hodně povzbudit.

Berlíňané přitom v Gelsenkirchenu neodehráli špatný zápas, jenže je srazily fatální individuální chyby a dostali pět gólů. Pomůže změna trenéra? Sandra Schwarze vystřídala klubová legenda Pál Dárdai, jenž do Herthy přišel už potřetí. Tým není špatný, podle jmen by měl patřit do středu tabulky. Ale víte, jak to ve fotbale chodí, papírové předpoklady jsou často k ničemu.