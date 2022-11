GLOSA: Bledá si v UFC sáhla na dno sil, prohra ale není ostuda

Dvacetiletá česká bojovnice Tereza Bledá má za sebou hodně krutou premiéru v nejslavnější bojové organizaci UFC a po šesti výhrách v řadě přišla o neporazitelnost. Vstup do zápasnické „Ligy mistrů“ a boj se skvěle připravenou Brazilkou Natalií Silvaovou přinesl diametrálně odlišný boj, než na jaký byla rodačka z Mariánských Lázní do té doby zvyklá. Co stojí za neúspěchem?

Foto: Sport.cz s využitím Chris Unger/Zuffa LLC Tereza Bledá prohrála první zápas v UFC a přišla o neporazitelnost.Foto : Sport.cz s využitím Chris Unger/Zuffa LLC

Článek Trenérský tým kolem české bojovnice Terezy Bledé si byl před zápasem vědom toho, že na druhé straně klece bude stát nesmírně komplexní zápasnice. Natalia Silvaová totiž představovala prototyp univerzálního zápasení a na první dobrou se s jistotou nedalo říct, jakou taktiku bude chtít Brazilka v zápase prosazovat. České bojovnici naopak byl vsugerován plán v podobě držení boje na krátkou vzdálenost a sázku na tradiční přenášení bitvy na zem, což Bledá ze svých předešlých zápasu moc dobře zná. Jistota se ale hodně rychle proměnila v noční můru. Bledé se nedařilo podle zvyku dostávat soupeřku jednoduchým způsobem pod sebe, navíc u pletiva a v klinčích investovala takovou dávku energie, kterou nespotřebovala snad ani ve všech předchozích duelech dohromady. A v případě, že se soupeřku přeci jen povedlo hodit na podlahu klece, už jakoby chyběla patřičná šťáva na ukončení. To koneckonců mohlo přijít pouze v jediném případě, a sice v závěru prvního kola, kdy Brazilka přečkala škrcení i páku na ruku. Natália Silva Knocks Out Tereza Bledá #UFCVegas65 pic.twitter.com/SfKDDqx0dk — Pure Finishes🫡 (@PureKnockouts) November 19, 2022 První kolo bylo pro zbytek zápasu rozhodující. Bledá fyzicky odešla, na její tváři bylo patrné vyčerpání z úporného škrcení v závěru první pětiminutovky a neustálého přetlačování u pletiva. Příjemné to nebylo ani z pohledu toho, že zdaleka nefungovala předzápasová taktika. Naopak Silvaová prokázala skvělou připravenost. Věděla, s čím její soupeřka půjde do zápasu, a sama navíc nedělala (téměř) žádné chyby. V postojí se jí dařilo bombardovat obličej české bojovnice, a zřejmě bylo jen otázkou času, kdy otřesená Bledá skončí na zemi. Rodačka z Mariánských Lázní zažívala něco, čemu dlouhé roky předtím nečelila – lépe připravené soupeřce. Česká bojovnice sice předvedla houževnatý a bojovný výkon, jenomže chyběl moment překvapení, který se například povedl po svízelné situaci v prvním kole, kdy se Bledá dostala k pokusu o škrcení. Chyběla také lehkost, která výkony české ranařky provázala v předešlých duelech. Jenomže to nebylo měření s elitou UFC. Ta přišla až nyní. A česká bojovnice si sáhla na dno svých sil. Cennou útěchou může být fakt, že z těžkých chvil ve druhém kole nakonec snad i zázrakem dokráčela do poslední pětiminutovky. Další zázrak se ale už nestal. Svěže vypadající Brazilka se postarala o dílo zkázy a výstavním kopem z otočky ukončila neporazitelnost dvacetileté ranařky. MMA Pekelně těžký debut v UFC! Česká bojovnice po drtivém kopu padla Bledá tak zažila něco, co do té doby v kariéře MMA bojovnice nikdy nepocítila. Poprvé se musela sžít s pocitem prohry a také tím, že v kleci byl někdo lepší, než byla ona sama. Smutnit se ale nemusí. Ve 20 letech se postavila do klece nejslavnější bojové organizace a na vlastní kůži dobře poznala, že UFC není procházka růžovou zahradou. Náročná bitva přiměla českou ranařku investovat pořádnou dávku sil, což může paradoxně být signálem k lepším zítřkům a také k tomu, na co se v tělocvičně usilovněji zaměřit. V příštím roce bude mít česká bojovnice šanci na reparát. Prohrát není ostuda a už vůbec ne v UFC. Naopak porážka a konec série výher může nastartovat novou vlnu radosti. Teď by jistě byl vítaný i odpočinek, osmiměsíční vytrvalá příprava totiž není sranda. MMA Dopingové kontroly jsou nutné zlo, říká uzdravený český hrobník a vyhlíží boj v UFC

