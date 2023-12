GLOSA: Fantastický pohárový čtvrtek. Sparta, Slavia i Plzeň malují krásnější budoucnost

Troufnu si tvrdit, že ano. Ale pěkně popořádku. Nejvíce asi vítězstvím 1:0 nad Betisem Sevilla šokovala Sparta. Samozřejmě, španělský celek nedosahuje věhlasu Barcelony či Realu Madrid, i tak ale na Letnou přivezl hned tři mistry světa. Guido Rodríguez s Germánem Pezzellou slavili loni s Argentinou, Nabil Fékir čtyři roky předtím s Francií. Ač všichni získali titul spíše v roli příslušníků širšího kádru, přiznejme si jednu věc upřímně. Který český mančaft by si mohl dovolit angažovat některého z mistrů světa? Nehledě na to, že v Betisu působí i Španěl Isco, pětinásobný vítěz Ligy mistrů…

Sparta ale i tak dokázala hvězdy rozesmutnět. I přesto, že prostě musela zabrat, se nenechala svázat přílišnou nervozitou a zajistila platnost jednoduché rovnice. Pokud za dva týdny na Kypru porazí i tamní Aris Limassol, pořídí si tím přímou vstupenku do jarní fáze Evropské ligy. Paráda.

Rival ze Slavie se během bitvy v Tiraspolu na triumf pořádně nadřel, ač po valnou většinu utkání měl výrazně více ze hry. Na horké půdě sešívaní v závěru penaltou Muhameda Tijaniho dokonali obrat na konečných 3:2. Pokud tedy zvítězí v zápase proti Servette Ženeva, což by mělo být v jejich silách, postoupí z prvního místa rovnou do osmifinále Evropské ligy. A za sebou nechají výrazně bohatší AS Řím s legendárním koučem Josém Mourinhem. Paráda na druhou.