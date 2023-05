GLOSA: Finsko jako lehce pokřivené zrcadlo. Co ukázalo Jalonenovi před MS?

Obránce Knot si skvěle najel do útoku a milimetrově trefil skulinu, Červenkovo zakončení rychlého kontru zase dalo vzpomenout na jeho kralování na loňském šampionátu v Tampere. Je ale třeba podotknout, že v závěru třetí části naprosto zbytečně fauloval a dovolil tak Finům duel dotáhnout k prodloužení. To byla taktická chyba, za níž by si zasloužil zpražit dorostenec, u kapitána to není třeba, protože vinu jistě cítí sám.