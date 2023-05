Knot má první trefu v reprezentaci. Že bych dal gól omylem? Mířil jsem tam, usmívá se

Panuje v kabině po takové porážce smutek?

Smutek ani ne. Ale samozřejmě je to škoda. Snažili jsme se o vyrovnání celý zápas, pak jsme skóre dokonce otočili a ztratili jsme utkání v poslední minutě. To vždycky zamrzí, měli jsme si to pohlídat. Ale určitě nám takhle zkušenost pomůže. Lepší, než kdyby se to stalo na mistrovství.

První gól v reprezentaci byl povedený. Snažíte se často chodit dopředu?

Chci podporovat útok, je to moje hra. Takhle se v dnešní době snaží hrát všichni obránci, ale zase nemůžu vepředu dělat kaskadérské kousky. Teď na levé straně bylo volněji, Kubalda (Dominik Kubalík) mi to krásně prostrčil a já jsem to naštěstí trefil tak, jak jsem chtěl.

Takže jste úmyslně mířil na přední tyč?

Jako že bych dal ten gól omylem? (směje se) Ne, mířil jsem tam. Viděl jsem tam drobné okýnko a z téhle pozice jsem si jako pravák věřil. Tuhle střelu poslední roky i měsíce trénuju. Pěkný gól.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Český brankář Karel Vejmelka inkasuje gól na 3:2 v prodložení utkání s Finskem v rámci turnaje České hokejové hry 2023.

Jak vás potěšila premiérová trefa

Jsem za ni rád. Kustodi mi schovali puk, tak se těším, až si ho prohlídnu a přivezu domů. Ale nedělal bych z trefy velkou vědu. Zatím je to jen příprava, ne šampionát. Každopádně mě potěšilo, že nás gól nastartoval.

Na obě branky nahrával Dominik Kubalík, který stejně jako vy nastoupil k prvnímu duelu po příjezdu ze zámoří.

Pro tým má velký přínos. Obrovsky platný hráč a všichni ví, proč tady je. Tuší, co se od něj čeká. Hrál výborně. Akorát musíme zlepšit přesilovky. Měli jsme jich spoustu, ale nedali jsme ani gól. Potřebovali jsme si jimi pomoct. Zatím si všechno sedá. Minulý týden kluci hráli proti Rakousku, to početní výhody taky vypadají úplně jinak než proti Finsku.

Dokázal jste si už zvyknout na širší kluziště?

Není to jednoduché. Zabere mi chvilku času, než si na to zvyknu. Pracuju na tom i na tréninku a cítím se každý den lépe a lépe. Na puku by to mohlo být lepší. V aréně bylo celkem teplo, led nebyl ideální. Ale to je pro všechny stejné.

Jak jste si užíval bouřlivou atmosféru v Brně?