GLOSA: Kometa bez Muellera? Fanoušci věří, že jeho odchod může týmu prospět

Jenže na semifinále z úvodní Muellerovy sezony v brněnském dresu už Kometa v dalších extraligových ročnících s vyhlášeným střelcem v sestavě nenavázala. Rok na to zhatil vyřazovací boje nástup covidu. Na jaře 2021 sice Mueller vyhrál kanadské bodování základní části nejvyšší soutěže, avšak ve čtvrtfinále play off nevyzráli Brňané ani jednou na Třinec.

Ještě hůř dopadli hokejisté Komety v minulé sezoně, v níž se pakovali z play off dokonce už v předkole. Mueller v ní už nebyl tak výraznou oporou jako dosud. Možná i proto, že kvůli zranění naskočil do extraligy později. I tak na něj trenéři hodně spoléhali. Jeho produktivita však už nebyla zdaleka tak úžasná. Navíc tím, jak si v touze co nejvíc mužstvu pomoct dle svého zvyku čas na ledě mnohdy protahoval, ztrácel občas kvůli viditelnému úbytku sil puky, a z brejků naopak skóroval soupeř. Ke všemu se začalo spekulovat, že jeho vztahy směrem ke spoluhráčům ani k vedení klubu už nejsou zdaleka tak idylické jako dřív.