„Ve chvíli, kdy se objevila možnost získat do našeho týmu hráče, jakým je Peter Mueller, okamžitě ode mě získal sportovní úsek zelenou. I za cenu toho, že výrazně překročíme rozpočet na sezonu, jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí je pro náš klub správným krokem," těšil se z příchodu 34letého hokejistu majitel Vítkovic Aleš Pavlík.

„Máme obrovskou radost, že se nám tenhle přestup povedl. Peter Mueller je tím hráčem, kterého do útoku chce každý tým. Je to přirozený kanonýr, který nyní bude oblékat náš dres s rytířem Vítkem. Už po uplynulé sezoně jsem řekl, že v novém ročníku chceme výsledkově zase o krok dál a příchod Petera Muellera by nám k tomu měl dopomoci," zdůraznil sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.