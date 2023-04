GLOSA: O kredit jde především, po 21 letech je Čech ve vedení UEFA

MADE IN ENGLAND: V Chelsea by se mi líbil Pochettino, vyhození Vieiry mi přišlo nefér

Anglická fotbalová Premier League je v této sezoně velmi nebezpečnou zónou pro trenéry, v probíhajícím ročníku jich už dvanáct dostalo padáka (plus Chelsea vykoupila Grahama Pottera z Brightonu), což je nejvíc v historii soutěže. Rošádami hlavních stratégů se v pravidelném komentáři pro Sport.cz zabývá bývalý reprezentant Daniel Pudil, který strávil sedm let kariéry v Anglii, kde nyní i žije. Rozebírá konkrétně i situaci v Chelsea nebo chování střelce Tottenhamu Harryho Kanea, jemuž strčil do očí prsty Abdoulaye Doucoure z Evertonu a byl za to vyloučen.