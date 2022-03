GLOSA: Odešla okradená motokrosová legenda Falta

„Je to po těch letech obrovská satisfakce. Vyznamenání si moc vážím a děkuji za něj, vím, že návrh už byl podán letos počtvrté, a konečně to vyšlo," poděkoval Falta poté, co se v roce 2020 dozvěděl, že jej hlava státu vyznamená. Návrh opakovaně podával Autoklub ČR a podporovala ho Dukla, za kterou Falta celou kariéru závodil.