GLOSA: Odvolat Šilhavého je v důležitosti až vzadu. Z mála bič uplést nelze

Šilhavý má v mnohém pravdu. S Albánií měli opravdu Češi šance rozhodně na víc než na jeden gól a soupeř z jedné rány na českou branku vystřihl gól roku. Za to, že hráč zahodí šanci, kouč nemůže. Vsadím se, že pokud by Češi v nastavení dali na 2:1, spousta fanoušků by kouči Šilhavému tleskala a vynášela ho do nebes za skvělá střídání. Přitom výkon mužstva by lepší nebyl.