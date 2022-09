GLOSA: Plzeň nemá rozdílové hráče. A to jde za Strakou s Vlasákem, nikoliv za vyhozenými trenéry

Dvakrát po sobě se Plzeň poroučela z extraligového play off už v předkole, přestože do něj proti Olomouci i Mladé Boleslavi vstupovala jako favorit. Klubové vedení došlo k závěru, že mužstvo bylo složené z malých a lehkých hráčů, že absence síly a fyzické vybavenosti byla jednou z hlavních příčin nečekaně rychlého konce.

„Chceme hrát stále hokej, který bude lidi bavit a hrát nahoře, ale potřebujeme, aby mužstvo bylo silné a urostlé po fyzické stránce. Když to přeženu, tak s nadsázkou můžu říct, že raději budeme po základní části sedmí a postoupíme do hlavní soutěže play off, než abychom byli celou dobu kolem čtvrtého místa a pak měli na začátku března dovolenou," prohlásil před sezonou sportovní manažer Tomáš Vlasák, že je vlastně jedno, z jaké pozice tým postoupí do play off, když pak v něm bude mít vhodné plejery.