GLOSA: Postup Plzně je triumfem kouzelníka Ády, mistra Bílka a spol.

„Áda je hráč, a znova to ukázal. Hrál vysoko, riskoval, když vsadil všechno na jednu kartu. A zase vyhrál," zní z fotbalového zákulisí.

Držet se při zemi a zmírnit dluhy třeba prodejem oslňujícího brankáře Staňka? Mnozí by se tak asi zařídili, ne tak Šádek. Po senzačním zisku titulu si naopak ještě napůjčoval, aby rozšířil kádr a vylepšil ho na trnitou cestu přes tři předkola. Od začátku přitom bylo jasné, že Viktorka musí projít minimálně do play off, aby své dluhy pokryla.