GLOSA: Příliš rychlý úspěch. Krejčíková hledá samu sebe, čas ale hraje pro ni

Zažila rok, během kterého postavila Barbora Krejčíková veškeré tenisové zákonitosti naruby. Do té doby sice solidní, ale nijak výjimečná tenistka zářila především ve čtyřhře. Sezona 2021 však změnila svět rodačky z Ivančic do podoby, o které se jí mohlo do té doby jenom zdát. Po neskutečné jízdě ovládla French Open ve dvouhře i čtyřhře, v únoru letošního roku se stala světovou dvojkou. A ustát takovou situaci je věc, která si může vybrat svou daň. To poznává grandslamová šampionka na vlastní kůži právě nyní.

Foto: Sport.cz s využitím ČTK Barbora Krejčíková ve druhém kole turnaje Livesport Prague Open neuspělaFoto : Sport.cz s využitím ČTK

Článek Když končila rok 2021, dobře věděla, že ten následující pro ni bude ještě mnohem těžší. Žádný stres si však Barbora Krejčíková nepřipouštěla. „Nepřemýšlím nad tím, o kolik příček se ještě mohu posunout. Soustředím se jen na to, abych vyhrávala co nejvíce zápasů a tenis si hlavně užívala. Už jen hrát na takové úrovni je pro mě splněným snem." A to je jí ze začátku dařilo. Na prvním turnaji v Sydney došla do finále, na Australian Open mezi posledních osm. Tím však pozitiva pro šestadvacetiletou slečnu končila. Na dalších dvou turnajích končila ve druhém kole, pak navíc přišlo vlekoucí se zranění lokte, které Krejčíkovou poslalo na téměř tři měsíce ze hry. A ani restart se nepovedl. Obhajoba na French Open skončila v prvním kole, což se vzhledem k dlouhé pauze dalo očekávat. Že má však kometa loňské sezony daleko i do psychické pohody, ukázala pozápasová tisková konference. "Všechno, co se za poslední rok stalo, je určitě velice pozitivní a spíš bych tady měla slavit než plakat," říkala se slzami v očích po porážce s domácí Parryovou. Barbora Krejčíková titul v Praze neobhájí. Slzy po prohře s Japonkou HibinovouVideo : Sport.cz Jak velký kontrast je to oproti minulé sezoně, potvrzuje vzpomínka na loňské semifinále s Marií Sakkariovou, kdy českou tenistku hlavní rozhodčí neúmyslně „okradl" o výhru, když při mečbolu Krejčíkové zamířil úder řecké soupeřky do autu, což sudí označil jako dobrý míč. Češka celou situaci ustála až s neskutečným klidem a o chvíli později příjímala od Sakkariové gratulaci k postupu do finále. Neuvěřitelnou psychickou odolnost Češky ocenila i řada světových legend v čele s Chris Evertovou a dalšími. Celou pařížskou jízdu pak Krejčíková ukončila titulem v singlu i deblu. Děláte si srandu? Ptala se Barbora Krejčíková rozhodčích. Jejich výroky se jí vůbec nelíbilyVideo : Sport.cz A na slzy znovu došlo i pro překvapivé porážce ve druhém kole Livesport Prague Open, kde Krejčíková padla s hráčkou z třetí stovky Nao Hibinovou. "Fanoušci tu byli úžasní. Hrozně mě podporovali a fandili. Je mi líto, že už dál nepokračuju, a budu se těšit příští rok," těžko hledala slova česká hvězda. Že bývalá svěřenkyně legendární Jany Novotné bojuje především s vlastní psychikou, ukázaly i její podrážděné reakce na sporné výroky rozhodčích během zápasu s Japonkou. Psychický tlak se Krejčíkové daří rozmělňovat ve čtyřhře, kde letos spolu s Kateřinou Siniakovou ovládly jak grandslam na Australian Open, tak ve Wimbledonu. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková rozplakaly Martinu NavrátilovouVideo : O2 TV Sport „Pokud má někdo šanci ohrozit pozici aktuální královny a vítězky Australian Open Ashleigh Bartyové, pak je to právě nejlepší česká tenistka," psal o Báře Krejčíkové ve svém pravidelném komentáři pro Sport.cz v únoru letošního roku Jan Kukal. Bartyová kariéru ukončila, Barbora Krejčíková zatím na úplnou světovou špičku útočit nemůže. Zatím... Sympatická Češka se stále učí žít s tím, jaké je to být členkou singlové smetánky a co obnáší být hlavním terčem soupeřek na každém turnaji, kde se objeví. Tlak, kterému coby grandslamová šampionka čelí, dal a dává zabrat prakticky všem tenisovým hvězdám. Svěřenkyně Aleše Kartuse má však všechny předpoklady k tomu, aby je ustála. Foto: Michal Kamaryt, ČTK Česká tenistka Barbora Krejčíková v utkání druhého kola Livesport Prague Open proti Japonce Nao Hibinové.Foto : Michal Kamaryt, ČTK Současné porážky rozhodně nejsou po prodělaném zranění a těžké obhajobě senzační loňské sezony žádnou tragédií. Tenisový svět se pro Krejčíkovou přes veškerá předsevzetí radikálně změnil a česká šampionka se v něm teprve učí orientovat. Ve svých šestadvaceti letech má ještě dost času ukázat, že loňské úspěchy nebyly náhodné. Tenis Krejčíkové bylo do breku: Musím se zlepšit, pauza je pořád znát

