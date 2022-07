Krejčíkové bylo do breku: Musím se zlepšit, pauza je pořád znát

„Myslím, že to byl kámen úrazu. Ten servis není optimální a bohužel v důležitých momentech mě nepodržel, jak jsem si přála. To se někdy se stane, jedu dál," prohlásila loňská kometa sezony, která triumfovala na Roland Garros a později se vyšplhala až na druhou příčku světového žebříčku.

Drobnou sedmadvacetiletou Japonku přitom Krejčíková měla přečtenou. „Očekávala jsem, že bude hrát to, co hrála. Tedy hodně běhat, víc se tlačit z bekhendu, forhend nahazovat a měnit rytmus. Set a tři čtvrtě jsem se s tím popasovala dobře, jen ta koncovka mi nevyšla. Pak jsme se tahaly, ale když jsem ten game potřebovala, udělala jsem zbytečné chyby a proto to nevyšlo," tvrdila Krejčíková, kterou ve skoro tříhodinovém mači rozhodily i sporné výroky v tie breaku druhé sady. „Já bych to asi nekomentovala," nechtěla se později pouštět do kontroverzí.