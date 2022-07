GLOSA: Priske začal rychlým koncem, Sparta zůstává prokletou křehkou dámou

GLOSA: Příliš rychlý úspěch. Krejčíková hledá samu sebe, čas ale hraje pro ni

Zažila rok, během kterého postavila Barbora Krejčíková veškeré tenisové zákonitosti naruby. Do té doby sice solidní, ale nijak výjimečná tenistka zářila především ve čtyřhře. Sezona 2021 však změnila svět rodačky z Ivančic do podoby, o které se jí mohlo do té doby jenom zdát. Po neskutečné jízdě ovládla French Open ve dvouhře i čtyřhře, v únoru letošního roku se stala světovou dvojkou. A ustát takovou situaci je věc, která si může vybrat svou daň. To poznává grandslamová šampionka na vlastní kůži právě nyní.