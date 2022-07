Nejradši bych byl vulgární, láteří Zelený. Viking mohl udeřit i dřív, uznává

„Všichni jsme měli cíl postoupit. To se nám bohužel nepodařilo. Ještě po takové chybě. Když už to muselo přijít, tak třeba alespoň v prodloužení," láteří Jaroslav Zelený v rozhovoru pro sparta.cz.

Do šatny tak šli Pražané skleslí. „Moc nemělo cenu to řešit. Před námi byla druhá půle a my se hlavně chtěli koncentrovat na ni, abychom pokrčovali v naší hře a nějaké věci zlepšili. Bohužel se nám to nepovedlo. Nějaké šance jsme měli a kdybychom je proměnili, tak by to třeba taky vypadalo jinak. Na kdyby se ale nehraje a prohráli jsme."