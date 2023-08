GLOSA: Slavia po konfrontaci s Dniprem počítá pozitiva a jeden mínus

Co se sešívaným povedlo? Vyšel jim návrat k systému se čtyřmi obránci. V předchozích třech zápasech této sezony v lize hrála Slavia ve formaci se třemi stopery, proti Dnipru se rozestavení změnilo. Na škodu to jistě nebylo. Tým z Edenu chce být variabilní, šibovat herními schématy i během utkání, být pro soupeře méně předvídatelný. Úvod sezony vypadá v tomto ohledu nadějně.

Pokud chce být mužstvo flexibilní, potřebuje mít i přizpůsobivé hráče. Ti ve Slavii jsou, což se ve čtvrtek zase ukázalo. Ivan Schranz by dle svých slov klidně vlezl i na stopera, pokud by to po něm někdo chtěl. Právě slovenský pracant a kliďas je asi nejdokonalejším prototypem univerzála. Dnipru dal dva góly, z křídla se stáhnul na beka. Potvrdil, že evropské zápasy mu sedí.