GLOSA: Trenérské kouzlo z ciziny zafungovalo i u žen

MADE IN ENGLAND: 0:9? Bezmoc. Liverpool je stroj, rozjede se

Fotbalový Liverpool vyprášil o víkendu Bournemouth 9:0 a utnul rozčarování po nepřesvědčivém startu do sezony. Bývalý reprezentant Daniel Pudil, jenž strávil sedm let profesionální kariéry v Anglii, v pravidelném komentáři pro Sport.cz rozebírá sílu družiny trenéra Jürgena Kloppa, zároveň přibližuje, co se děje v týmu, který takový nářez dostane. Věnuje se i zlepšeným výsledkům Manchesteru United a záložníkovi Antonymu, jehož přestup z Ajaxu na Old Trafford se dotahuje.