GLOSA: Vrhač Sadílek, exekutor Krejčí, jinak nic. Sparta na startu obhajoby drhne

Tradiční dlouhý aut vrhače Sadílka, po němž míč spadl na Cedidlovu ruku. Penalta, kterou znovu jistě proměnil další tradiční exekutor Krejčí. A to je asi tak všechno, co se Spartě ve Zlíně při výhře 1:0 povedlo.

Však také kapitán Krejčí potvrdil, že vzhledem k tomu, o co mužstvo hodlá v sezoně hrát, to bylo strašně málo. Na splnění velkých cílů by takové výkony rozhodně nestačily.