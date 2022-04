GLOSA: Záblesky Jalonenova rukopisu tu jsou. Češi nefaulovali a bili se před brankou

Není pochyb, že za pět týdnů vyrazí do Tampere s touhou ukončit dlouhý medailový půst hodně jiná parta, než která ve středu dřela ve Znojmě. Nicméně tým "neznámých" mladíků pod Jalonenovou taktovkou využíval své dravosti a rychlosti. V první třetině, které se v sezoně staly českým strašákem, nasázeli Češi tři góly. Nebyly to sice trefy, které by aspirovaly na ocenění ve Zlaté helmě a staly se ozdobou všech hokejových znělek, avšak vyplynuly z tlaku do branky, závaru a stínování, což tuzemský hokej roky postrádá.