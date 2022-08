GLOSA: Zasloužený vítěz. Palát mohl poprvé vykročit ze stínu

Hokejisti se hodili do gala. Takhle jim to slušelo na vyhlašování ankety Zlatá hokejka

Docela výstižná je i momentka z vyhlášení výsledků ankety. „Je to trochu těžší než Stanley Cup," říkal Palát, když na pódiu převzal pětadvacet kilo vážící trofej, kterou za více než půlstoletí ankety už držela v ruce spousta legend. Teď se k nim přiřadil i on. Moderátorka Daniela Písařovicová navrhla, že si Zlatou hokejku klidně může položit. „Ne, dobrý, já to mám takhle rád," uvedl s úsměvem