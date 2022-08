Hokej má nového krále. Palát vyhrál Zlatou hokejku, na trůnu střídá Pastrňáka

Hokejisti se hodili do gala. Takhle jim to slušelo na vyhlašování ankety Zlatá hokejkaVideo : Sport.cz

V něm sice Tampa, za kterou útočník deset let hrál, pohár nezískala, i tak Palátův agent Robert Spálenka už tehdy říkal: "Zlatou hokejku si jednoznačně zaslouží. Ano, bude mít těžkou konkurenci v Pastovi (Davidu Pastrňákovi), který je mediálně víc populární, protože Ondra nevyhledává pozornost a poprask kolem sebe. Ano, Pasta pomohl nároďáku k medaili, ale za klubovou scénu a za play off by měl Ondra Zlatou hokejku vyhrát."