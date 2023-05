GLOSA: Zkušenosti z unikátní éry jako trumf, vyspělost Slavie je pro derby určující

Derby se svou náročností dá přirovnat jen k evropským pohárům. A tady jsou zkušenosti výrazně na straně sešívaných. Pokud musí Sparta hrát předkola, do hlavní soutěže není v posledních letech schopná prorazit. Naopak Slavia pod taktovkou trenéra Jindřicha Trpišovského postoupila do skupiny Ligy mistrů a třikrát došla v evropských pohárech až do čtvrtfinále.