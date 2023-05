Priske: Slavia byla lepší než my. Líbil se mu Karabec, Haraslín zápas nechytil

Ano, Slavia si zasloužila vyhrát, byla lepší než my v mnoha aspektech. Měla víc síly, kvality, byla na tom lépe fyzicky, byla rychlejší, a to i ve způsobu myšlení. V těchto zápasech také rozhoduje první gól, který dala.

Oni jsou zkrátka dobří. Ve způsobu hry, který hrají, jsou nejlepší. I proto jsem chtěl hrát naši hru. Ale je proti nim těžké. Oni zvládali velice dobře aspekty, které jsou pro jejich hru typické. Vyhrávali souboje, sbírali druhé míče, byli velmi přímočaří. Je to dobrý tým s dobrým trenérem, jsou v něm reprezentanti. Pro nás je to bolestivá porážka, ale takový je fotbal i život. Jeden je vítěz, jeden je poražený. Je to i moje odpovědnost, abych pomohl týmu, zasáhl do toho. Jsme v tom všichni spolu. Já hráči, členové realizačního týmu. Musíme se zaměřit na detaily.