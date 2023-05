GLOSÁŘ Z RIGY: Hrubec si nejspíš ještě zachytá a Voženílek se šance dočká

Bylo to sice jen o gól a v závěrečných desítkách vteřin bylo nutné nasadit to nejlepší, aby ještě tři body nevyklouzly z českých rukou pryč, i tak se ale po úvodním vystoupení hokejové v Rize dá souhlasit s koučem Jalonenem, že to od druhé třetiny byl od českých borců vcelku kontrolovaný výkon. Ano, nebyla to zásadní prověrka, která by ukázala, jestli se tato parta znovu může dočkat medailové tečky, ale leccos přece jen střet se Slovenskem odhalil. Co přesně?

Roman Červenka slaví s českou střídačkou svou vyrovnávací branku v duelu se Slovenskem.

Článek Začněme od posledního muže, nikoliv v hierarchii, ale místem na ledě. Je bezesporu týmové, kolegiální i lidské, že hráči i trenéři po zápase jako kolovrátek opakovali, že Šimon Hrubec podal „skvělý výkon a byl vynikající", nicméně z tribun i televize nešla přehlédnout jeho nejistota. Dal si tuze kuriozní vlastňák, který by za jiné konstelace a proti jinému soupeři klidně mohl být pro osud utkání fatální, a ani při několika dalších zákrocích zrovna nepůsobil jako pevná zeď. Takže co teď lze čekat? Že Karel Vejmelka, který duel se Slovenskem sledoval jen z tribun, už bude v neděli proti Kazachstánu v pracovním. Zároveň lze odhadovat, že Hrubec rozhodně nebude zatracen a že dost možná proti Slovinsku či Norsku zase dostane „povolávák" k ledu, protože trenéři budou chtít, aby do play off – i coby případná dvojka – šel rozchytaný a v dobrém psychickém rozpoložení. Vlastní gól Šimona Hrubce v utkání se SlovenskemVideo : Česká televize Co jeho parťáci z obrany? Popravdě, tady asi otazníky ohledně skutečné síly české defenzívy přetrvávají, protože Slováci ji vyjma ostrých deseti minut v úvodu příliš neprověřili. Je ale dobrým krokem, že trenéři točí všech osm beků, aby dostali zápasovou praxi. Je rovněž dobré, že síla soků bude gradovat a že vzhledem k rozlosování je první týden turnaje pro Čechy s nadsázkou na rozkoukání. A tak i Jalonenův štáb má prostor obránce prověřit a v posledním týdnu, až půjde do tuhého, klidně sestavu o dva beky zúžit. Sestřih utkání MS Slovensko - ČeskoVideo : Česká televize A útok? První lajna s Červenkou, Chytilem i Kubalíkem má světové parametry, však i Jalonen po utkání nadšeně vyprávěl: „Mají dobrou chemii. Chytil přinesl hodně bruslení, je silný na puku." I další řady si odehrály své. Jenže růžový pohled kalí skutečnost, že Chlapík po tvrdém Kochově hitu zápas nedohrál a kouč naznačil, že v neděli bude mít „áčko". Podobně na tom může být rovněž Černoch. A tak vedení reprezentace musí jednat. Zatím si na soupisce nechávalo dvě volná místa pro případné posily z NHL, proto Voženílek s Kautem zůstali jen na tribuně. Jenže vzhledem k tomu, že podle informací Sport.cz je příjezd Ondřeje Paláta (New Jersey) nereálný a že se teď nejspíš už jen čeká na rozhodnutí Davida Kämpfa (Toronto), bude nutné v případě absence pobouchaných hráčů alespoň jednoho z vysedávajících plejerů poslat na led. A asi by primární volbou byl Voženílek. Nebo...? Robert Sára Sportovní žurnalistice se absolvent Masarykovy univerzity (obor historie - žurnalistika) věnuje od roku 1999. Zaměřuje se především na hokej, jako reportér se účastnil řady světových šampionátů, motorsport a sportovní politiku. Více než 20 let působil v MF DNES, v roce 2021 přešel do Sport.cz.

