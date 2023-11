KOMENTÁŘ: Nechceš bojovat, tak běž. Pokud Mueller touží Vítkovice opustit, měl by jít

Dokud Vítkovice, jiný klub, nebo sám hráč zprávy nedementují, či nepotvrdí, bude se spekulovat. Vyjádření kapitána Dominika Lakatoše po těsné porážce v Liberci (1:2) ale naznačuje, že na informacích o odchodu 35letého hokejisty z Vítkovic kus pravdy bude.

„Tohle není otázka na mě, to je na Peta, jestli chce trejd. Co s tím můžu jako kapitán dělat?“ odpovídal. „Můžu mu jen popřát hodně štěstí do další kariéry a poděkovat za to, co pro klub odvedl. Všichni doufáme, že se to nestane. Ale nejsem ve vedení, do toho nevidím. Nic víc k tomu říct nemůžu,“ prohlásil Lakatoš.

Pokud Mueller opravdu touží odejít, neměli by mu v Ostravě bránit. Hráč, který nemá chuť za klub bojovat, je pro trenéra především přítěží. Obzvláště, pokud se jedná o hráče rozdílového, který by měl zápasy rozhodovat a svou roli neplní. V tom případě je na čase jej dobře vyměnit, což ale může být v případě Američana a jeho platu zásadní potíž.

Excelentní střelec odehrál za Vítkovice v této sezoně sedmnáct utkání, vstřelil šest gólů a na dalších sedm přihrál. V kanadském bodování týmu je třetí za lídrem Lakatošem a obráncem Percym. Tým s ním v sestavě vyhrál čtyři utkání.

Vzhledem k vítkovické bídě to není zase tak špatné, ovšem Mueller se gólově prosadil v pouhých třech zápasech sezony. Hned ve druhém utkání sezony na ledě Mladé Boleslavi (4:2) vstřelil hattrick, na další branku čekal šest ligových zápasů a dočkal se při domácím vítězství (5:2) nad Libercem. Naposledy dvakrát skóroval proti Třinci (3:6).

Aktuálně je zraněný, trápí jej třísla a hrát nemůže. Za Vítkovice nastoupil naposledy v Lize mistrů proti Pelicans Lahti. Od té chvíle je mimo sestavu. A podle indicií, který vyplouvají na povrch, už se do ní ani nevrátí.

Pokud by byl Muellerův příběh ve Vítkovicích opravdu dopsán, pro ambice semifinalisty z minulého extraligového ročníku to jistě bude rána. Týmu by ale pročištění kabiny mohlo prospět. A nemusí zůstat jen u Muellera. Prosakují zprávy o tom, že v klubu už nechtějí francouzského útočníka Valentina Claireauxe, jenž přišel do Ostravy před touto sezonou a nenaplnil očekávání (1+1), ani Lotyše Robertse Bukartse (4+3).

V souvislostí se současnou špatnou situací v domácí soutěži se o spekuluje také výměně brankáře Matěje Machovského či opětovném ruském vábení kapitána Dominika Lakatoše. A také o tom, že kosmopolitní kabina nefunguje tak, jak by měla.