MADE IN ENGLAND: Arsenal dominoval, Liverpool je na houpačce, West Ham pod tlakem

„Arsenal byl v zápase proti Chelsea po celou dobu lepším týmem, dominoval, vždyť domácí nepustil absolutně do ničeho. Navíc hrál krásný fotbal, kombinoval, držel balon, a i když neproměnil několik gólových šancí, tak zápas kontroloval.

Docela mě takový průběh utkání překvapil. Ale Arsenal vstoupil do sezony dobře a je vidět, že si věří. Hráči vědí o sobě i to, co mají hrát. Získali sebevědomí, vyhrávají a proti Chelsea ukázali svou sílu. I proto vedou Premier League a takové vítězství jim psychicky zase pomůže.

Skvělý Sakův centr z rohu dopravil do branky Gabriel ⚽️! #CHEARS - 0:1 pic.twitter.com/lRrw1WdIGc — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 6, 2022

Od Chelsea bych čekal, že předvede nějaký vzdor. Její proměna po příchodu trenéra Grahama Pottera zatím probíhá všelijak. Fanoušci s ním zatím moc spokojení nejsou, určitě si představovali, že se budou prezentovat jinak a že si budou schopní proti Arsenalu nějaké šance vytvořit. V Anglii se třeba kritizovalo, když trenér předtím vyzkoušel Sterlinga na wingbeka. Takhle hráče přesouval už v Brightonu.

Potter zažívá první velké angažmá, Chelsea je na jiném levelu než Brighton. S tlakem se bude muset popasovat. Zatím bude mít určitě důvěru, vždyť v Chelsea si ho moc přáli a z Brightonu ho museli vykoupit. Ale určitě by jemu i celému týmu pomohlo, kdyby zvládli následující duel.

Zápas mezi Tottenhamem a Liverpoolem bych rozdělil na dvě části. V prvním poločase vládl Liverpool. Vstřelil dva góly a byl jasně lepší, i když Tottenham jednou trefil tyč. Do druhé půle ale udělali domácí pár změn a vše se úplně obrátilo. Tottenham tlačil a myslím, že si aspoň bod zasloužil. Perišič trefil břevno, Kane snížil, měli i další šance.

S ledovým klidem zakončil Mohamed Salah ⚽️⚽️! Eric Dier teď nemá úplně čisté svědomí...#TOTLIV - 0:2 pic.twitter.com/SdQ3rN1OoM — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 6, 2022

Liverpool je šťastný. Je pro něj důležité, že se Salah pomalu dostává do formy, ve které byl dřív. Dává góly a je na něm vidět, jak se mu zvedlo sebevědomí. Ale celkově je to s Reds jako na houpačce. Jsou schopní prohrát s Leedsem nebo Nottinghamem, ale dokážou porazit Tottenham nebo Manchester City. Mají nevyrovnanou sezonu, musím říct, že je to zvláštní.

Nevím, jestli se na souboje s menšími týmy tolik nekoncentrují, ale žádné utkání v Premier League není jednoduché. Často taky prohrávají a musí dotahovat náskok soupeře, což jim nepomáhá. Teď si zvedli náladu, ale myslím, že Liverpool není v této sezoně schopný v momentálním rozpoložení konkurovat Arsenalu nebo Manchesteru City. A to samé platí pro Tottenham.

V sekvenci šancí Spurs byl ke gólu nejblíž Ivan Perišič, který nastřelil břevno! #TOTLIV pic.twitter.com/SbStHYTklB — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 6, 2022

Tam je to taky všelijaké. Přijde mi, že skladba týmu je dobrá. Líbí se mi i trenér Conte, který má hru založenou na fyzické kondici a na běhání. Nejsou na tom špatně, ale něco jim chybí, trochu se na ně podle mě lepí i smůla. Trochu si myslím, že tím, jak v létě dřeli, by mohli mít po mistrovství světa víc sil a mohli by se posunout výš.

West Ham prohrál 1:2 s Crystal Palace. Není v jednoduché situaci, nedaří se mu vyhrát pár zápasů po sobě, aby se odlepil ze spodku tabulky. Podle mě na mužstvo může trochu doléhat tlak, v téhle sezoně na něj očekávání ze strany fanoušků a médií hodně vzrostla. I soupeři se na něj dávají větší pozor.

V posledních sekundách Oliseho tečovaná střela vymetla všechny pavučiny. Crystal Palace si tak z London Stadium odveze všechny tři body!#WHUCRY - 1:2 pic.twitter.com/jG4034HAwC — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 6, 2022